Murió el músico Rodolfo Zapata, creador de la canción "No vamo' a trabajar"

El guitarrista Rodolfo Zapata, murió este miércoles a los 87 años. El mismo que decía que su función era muy simple: "llevar alegría a todos", y especialmente "en momentos duros, donde no se la pasa bien".

"El no estaba mal, no tenía ninguna enfermedad de base: su corazón, su sangre y su presión estaban bien -dijo su hijo, el actor Guillermo Zapata-. Era una persona grande pero yo lo veía muy bien. Lo que sí empezó a pasar era que se dormía, se desmayaba, se caía… La doctora recomendó que estuviera con atención las 24 horas. Pero como él no quería ir a un geriátrico para que lo cuidaran, le mandé a hacer uno en su casa de Bella Vista. Eso duró una sola semana: después, falleció".

Nacido en el barrio porteño de Nueva Pompeya el 10 de mayo de 1932, Rodolfo Zapata instaló en el imaginario colectivo la canción "No vamo' a trabajar", que lanzó en los 60. La compuso para la banda de sonido de una película, y cuando se hizo masiva (siendo parte, por ejemplo, del cancionero de muchas hinchadas argentinas), se encargó de advertir que "no tenía ninguna connotación política".

Zapata tocó sus primeros acordes en la guitarra a los 10 años, acompañado por su papá, y desde entonces se preparó para formarse como un artista multifacético: estudió guitarra clásica, folclore, dibujo y hasta danza. "Lo mío no fue una cosa improvisada, sino de toda la vida", solía decir.

Egresado del Conservatorio Nacional de Música y Arte Escénico, Zapata inició su extensa trayectoria a los 14 años, al debutar en la compañía teatral de los actores Olinda Bozán y Francisco Álvarez. En 1949 participó de la película Crisol de hombres, con Fernando Siro y Alberto Anchart, entre otros. Y si bien siempre estuvo vinculado con la canción, recién en 1962 ingresó a un estudio para grabar por primera vez: lo hizo con el tema humorístico "La Gorda", que fue popularizada por Los Chalchaleros.

"Esa canción me cambió la vida, me abrió la puerta de todo", destacaba Rodolfo, quien para 1965 ya tenía tres discos: La Gorda, No vamo' a trabajar y Regalito. El suceso fue tan grande que trascendió las fronteras, llevándolo a cantar a distintos países, incluido los Estados Unidos. A la par, seguía con el cine: en 1969 protagonizó Un gaucho con plata, con Fidel Pintos y Susana Bruneti. Y también llegó al teatro, en revista como Los Reyes del Tabarís, donde conformó un entrañable trío junto a Adolfo Stray y Dringue Farías.