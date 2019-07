Vicky Xipolitakis confirmó que está esperando el divorcio de Javier Naselli: "Estoy viviendo una desilusión"

Vicky Xipolitakis le confesó a Susana Giménez en su programa: "Estoy pasando por el peor momento de mi vida". La modelo tiene un hijo de siete meses, Salvador Uriel, con su actual marido, Javier Naselli, y está viviendo un infierno.

La Griega denunció al empresario en la Unidad de Violencia de Género situada en la Avenida Las Heras y ahora espera con ansias que "le salga el divorcio".

"Él tiene una manera de ser que no somos nada que ver. Pero me dijo que iba a mejorar y yo le creí. Él siempre quiso ser papá pero tiene un carácter muy fuerte, impulsivo, agresivo y muy nervioso. Todo lo mío le molesta, todo lo mío es lo peor del mundo. Siempre fui denigrada".

"Muchas veces las peleas las dejé pasar pero ya no puedo pensar más de manera egoísta porque tengo un bebé y mi hijo entiende todo. Pasaron muchas cosas que yo me tendría que haber ido antes" explicó conmovida.

"Fue violento con mi bebé y conmigo en ocasiones innecesarias. No se justifica pero yo tampoco lo veía porque estaba sometida por su forma de ser. Porque creía que tenía una linda familia y por querer ser feliz yo seguía para adelante y pensaba que lo podía cambiar, pero no puedo cambiar a nadie. Es así su forma de ser y cómo lo criaron. Y yo fui criada de otra manera en una cajita de cristal, con amor y canciones. Él no", dijo al borde de las lágrimas Vicky.

"Le molesto yo, le molesta el bebé, le molesta absolutamente todo. Nunca fue muy compañero, siempre una agresión constante. Pero '¿Vos sos tarada?', me dijo una vez. 'No me trates así', le decía yo. Al principio fue agresión psicológica".

"No hice la denuncia antes porque apostaba a la familia. Y cada vez empeoran las cosas porque los sentimientos quedan. Yo no lo puedo perdonar más porque a mí hijo yo le prometí que lo iba a hacer feliz", concluyó la actriz.