Agustina Cherri reveló el particular modo que eligió para su parto

Agustina Cherri y su novio, el músico Tomás Vera, serán padres de una nena. La actriz, que está en el séptimo mes de gestación, reveló que desea tener un parto respetado y sin anestesia. “Espero que sea un parto natural. Mi obstetra es un médico que tiene un modo de trabajo que comparto y que es justamente el de un parto respetado”, contó en una entrevista en la revista Caras.

La exChiquititas contó que concurrirá a un centro médico, en el que la asistirán solo en caso de ser estrictamente necesario. “Voy a ir a una clínica y los profesionales van a acompañar el proceso. Pero no realizarán ningún tipo de intervención. Si estoy bien con el dolor y me la banco no me van a poner anestesia porque sí“, detalló.

Desde hace cinco años está en pareja con el músico y contó “él es muy terrenal”. “Yo soy un tiro al aire, me ayuda a ordenarme un poco. Él siempre es muy prudente. E hizo su proceso de adaptación a todo: a establecernos como pareja, al vínculo con los chicos (su hijos: Muna y Nilo, fruto de su relación con Gastón Pauls) y a la convivencia”, reflexionó.

Por último, Cherri indicó que todavía no definieron el nombre de la niña. “Estamos entre dos opciones. Queremos esperar a que nazca para ver su carita y terminar de definir. Tener esa primera impresión y ver que nos genera”, comentó.

El parto respetado es tema de debate desde hace un tiempo. Por un lado, están las mujeres que prefieren dar a luz en sus propias casas. Sin embargo, se cuestiona sobre qué pasa si el parto se complica y cuánto tiempo hay para asistir al bebé frente a contingencias de último momento.

Mientras, que otras mujeres no aceptan goteo ni anestesia. El fin es no acelerar el proceso natural del alumbramiento y respetar los tiempos naturales de la maternidad. De esta manera, tienen a sus hijos en una clínica, un ámbito propicio para enfrentar cualquier complicación.