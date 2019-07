Amor confirmado: Bradley Cooper y Lady Gaga ya conviven en Nueva York

Tras compartir cartel en el film "Nace una estrella", Lady Gaga y Bradley Cooper son la nueva pareja de la que todos hablan en Hollywood.

Cooper confirmó su ruptura con la súper modelo Irina Shayk, el nuevo capítulo en la vida del actor, de acuerdo a la revista norteamericana In Touch, fue mudarse con la cantante a un exclusivo departamento que posee en Nueva York

La novedad la habría brindado una de las empleadas del hogar, quien confirmó que la pareja dio un paso más en su relación.

"Le ha dado su toque personal al apartamento, en West Village, y planea hacer alguna reforma", asegura la informante a la revista.

De acuerdo a In Touch, el actor y la cantante de Born this way ya "no tienen que disimular nada" y que "no hay duda de que están enamorados. Mudarse juntos fue el siguiente paso lógico".