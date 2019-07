Maxi López se despachó contra Wanda Nara y lanzó una acusación contra Icardi

Maxi López contó su versión acerca del eterno conflicto con su ex esposa Wanda Nara y la tenencia de sus tres hijos. El delantero explicó cómo vive la difícil relación que tiene con su ex y su actual marido, Mauro Icardi.

El futbolista, que no suele brindar entrevistas, estuvo en el programa PH Podemos Hablar y fue el centro de atención por sus declaraciones. Según su testimonio, Wanda no permite que vea a sus hijos: Valentino, Constantino y Benedicto. Además, reveló una charla que tuvo con Icardi, cuando le pidió ayuda para destrabar el conflicto.

"En el último año los vi dos veces. Siempre intento hablar con Wanda pero todo lo privado termina expuesto en las redes sociales. Durante mucho tiempo se cortó el diálogo por ese tema. Hay un acuerdo firmado por un juez pero nunca se cumplió. Tengo que recurrir a la buena predisposición de ella. Mi lucha es estar presente con mis hijos, porque me estoy perdiendo parte de sus vidas", expresó Maxi.

Y agregó: "Los problemas de los grandes los tienen que solucionar los grandes. Cuando entran los chicos en los conflictos de los grandes no está bueno porque yo puedo resolver, pensar y manejarme de otra manera. Pero cuando una persona trata de hacer daño a otra a través de los más chicos no está bueno. No por mí, sino por ellos".

A Maxi le hubiera gustado estar en los cumpleaños y actos escolares, como también en sus entrenamientos. A pesar de la incómoda situación, aprovecha al máximo el poco tiempo que disfrutan cuando logran coordinar un encuentro.

"Cuando nos juntamos siento que el tiempo no pasa. Hay un ambiente que está bueno, es saludable", dijo. También se despachó contra Icardi, su ex amigo y actual marido de Wanda, quien tuvo un actitud muy fea con los pequeños.

"Ese día que vi las fotos de mis nenes con la camiseta de Inter y de Newell's, le dije que él iba a entenderme solo cuando fuera padre. Me jode ver a mis hijos siendo utilizados", aseguró. Y sorprendió con una dura acusación: "Él varias veces le cortó el teléfono a mis chicos cuando estaban hablando conmigo".

Además dejó en claro cuál es su conflicto principal con su ex mujer. "Siempre es un tema de plata. Cuando tendría que estar yo en semana de vacaciones con ellos, tengo que pagar vacaciones de ella o viajes. Siempre el problema es la plata. A mí me encantaría poder solucionarlo con ella, que no sea todo expuesto. Más que nada porque los chicos están creciendo y saben todas las cosas. Me parece que el tema del dinero es un pretexto", dijo.