Luisana Lopilato y una fuerte confesión a Susana Giménez sobre el nombre de su hija

El regreso de Susana Giménez a la pantalla de Telefe tuvo grandes momentos. Uno de ellos, sumamente comentado en las redes, fue la entrevista que la diva de los teléfonos le hizo a su primera invitada: Luisana Lopilato.

Es que, con mucho respeto y sobre todo confianza, Susana le preguntó a la actriz sobre la salud de sus hijos y en especial de Noah, quien en noviembre de 2016 fue diagnosticado con cáncer de hígado.

"La suerte de que Noah está re sano, fuerte, divino", deslizó la famosa conductora en medio de la entrevista, que duró poco más de 20 minutos y fue de lo más visto de este domingo.

"Gracias a Dios está todo muy bien, están los tres bárbaros", aseguró sin dar demasiadas vueltas Luisana, quien en 2011 se casó con el cantante canadiense Michael Bublé (43) y, además de Noah, se convirtió en mamá de Elías (3) y Vida (11 meses).

Entonces, la ex Casados con hijos agradeció todo el apoyo que recibió por parte de sus fans durante el tratamiento de su primogénito.

"Siempre agradezco a la gente porque todas las oraciones y el cariño que nos mandaron llegaron. Que deseen lo mejor para vos y para tu familia es lo más lindo que te puede pasar", detalló la actriz.

Además, Luisana explicó cómo cambiaron sus días desde la llegada de su hija. "Vida es un amor, ya tiene 11 meses. Cuando la veas, te morís", arrancó diciéndole a Susana, quien el año pasado conoció la intimidad de su hogar en Vancouver.

Y siguió: "Mis hijos son lo más lindo que tengo. En realidad, yo estaba esperando un varón y cuando me llamó el doctor le dije 'esperá, no me lo digas a mí, decíselo a mi marido'. Le pasé el teléfono a Michael y enseguida le vi la cara, se puso blanco. Ahí dije 'es una nena'".

Entonces, Lopilato aseguró que la llegada de Vida "fue un regalo de Dios" y que su esposo "está como loco".

"Ella ama a su papá, lo besa. Y sus hermanos la cuidan un montón. Por ahí el del medio (por Elías) a veces se pone un poquito celoso, Noah también... pero la cuidan mucho, la agarran y la besan", explicó la ex Chiquititas y Rebelde Way.

"¿Y el nombre cómo fue?", le preguntó Susana. "Y Vida... después de todo lo que pasamos como familia, para nosotros (ella) es volver a apostar, es vida y la verdad es que nos dio vida a todos, nos unió como familia", explicó la actriz visiblemente emocionada.

Hacía el final de la nota, Luisana recordó que Noah y Elías le regalaron a su hermana un muñeco del Hombre Araña (personaje favorito del mayor de los chicos) y que ya quieren vestirla como ese súper héroe.

"Los dos dejamos todo", agregó entonces la entrevistada, en clara referencia a su carrera artística y la de su esposo. Y, cerró: "Mi familia es mi sostén. Mi mamá, mi papá, yo tengo mucha fe, creo mucho en Dios. Los tengo a ellos detrás de mis decisiones".​