La drástica decisión de Susana Giménez sobre los políticos

Susana Giménez prepara lo que será su vuelta a la televisión argentina este domingo a las 22 por Telefe y en las últimas horas realizó una fuerte declaración.

Entrevista por revista Gente, la diva de los teléfonos hizo una confesión sobre los políticos que sorprendió a todos.

“No voy a entrevistar a políticos en todo el año. Creo que en la televisión hay muchos programas políticos y no me interesa ser uno más. No me interesa y además, no domino la política. Quiero que la gente vea mi programa para divertirse y dejar de pensar en sus problemas cotidianos. Abrimos el nuevo ciclo con un sketch electoral, como Susana Presidenta, pero es super respetuoso. Es un guiño de humor para la gente”, aseguró la famosa.

Consultada por la situación económica de la Argentina, Susana fue categórica: “Desde lo personal, yo no me puedo quejar de nada…obvio. Pero me afecta y la gente me cuenta. Yo soy una mujer que se compromete con las necesidades de la gente y veo todo, todo el tiempo. A la gente se la despide de sus trabajos…y encima, tenes que pagar millones de pesos en impuestos, es una locura”, sentenció.

Por otro lado, la artista del canal de las tres pelotas, reveló qué significa volver al escenario laboral: “No sé, creo que sino trabajo me aburro….El canal también me ofreció ocho viajes para hacer notas importantes en el exterior, pero tengo que reconocer que es muy cansador. Entonces decidí quedarme acá. Además, es un año muy importante para todos los argentinos y necesito estar en mi país. Darle a la gente un poco de alegría…Tratar de dibujarles una sonrisa en la cara porque realmente todo lo que se está viviendo es muy duro”.