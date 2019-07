Jimena Barón contó si su hijo habla con su papá, Daniel Osvaldo

Desde la separación, la relación de Jimena Barón y Daniel Osvaldo fue de mal en peor. Algunas internas se hicieron pública pero otras tantas no.

Esta vez, la actriz y cantante contó en "Intrusos" que su hijo no habla a diario con su papá, el futbolista Daniel Osvaldo.

"Nulo, nulo", dijo ante la pregunta sobre el contacto diario de Morrison con el ex jugador de Boca.

Previamente, Barón había dicho sobre la actuación de su ex en el "Bailando por un sueño" de Italia: "No, de Italia no, tendría que haber ido al Bailando Antártida (...) Si yo lo descifrara a Daniel Osvaldo tendría tantos problemas menos".