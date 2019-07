Inauguran una muestra con icónicas fotos de Queen tomadas por el prestigioso Mick Rock

Se trata de más de cien imágenes, muchas de ellas icónicas como la portada de los discos "Queen II" o "Sheer Heart Attack", rescatadas de sus negativos originales, que son exhibidas en medio de una puesta que incluye proyecciones con imágenes de las sesiones de fotos, puestas escenográficas y música en vivo a cargo de bandas tributo.

La muestra, que ya pasó por Canadá y China, se lleva a cabo de manera simultánea en México, tuvo una parada previa en Córdoba y continuará luego por varias ciudades del país como Mar del Plata, Rosario y La Plata, capta los primeros años de la banda, desde su irrupción en la escena hasta la consagración masiva, y se caracteriza a nivel visual principalmente por graficar la etapa glam del grupo que integraban Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon.

La exhibición contará con una jornada especial prevista para el jueves 11, para invitados especiales, en donde el propio Mick Rock conversará con los presentes a través de una videoconferencia, en tanto que se espera que su agenda le permita asistir en persona antes del cierre de la muestra.



Así lo confirmó Sebastián Alderete, curador de la exhibición en su carácter de responsable en América del Sur, México y el Caribe de la agencia Access-Creative Agency, que representa a Rock, Bob Gruen y Roberta Bayley, entre otros fotógrafos.

"Tuvimos acceso a trabajar con los negativos originales, eso es algo inédito. Siempre una muestra surge de algún libro que se editó, o algo así pero, en este caso, Mick Rock abrió sus archivos, nos dio los negativos. Es la primera vez que tenemos este material. Hay fotos muy famosas pero el negativo es uno solo, así que esto es algo único", explicó Alderete, al referirse a las particularidades de "Los años de Rapsodia Bohemia".

Más allá de estas cuestiones técnicas que dotan de una fuerza particular a estas fotos, la muestra encuentra otro punto fuerte en las tomas alternativas de famosas tapas de discos o del legendario concierto de 1973 en el Imperial Collage de Londres.

También se destaca la presencia virtual del fotógrafo, quien a partir de una aplicación especial disponible para los visitantes, narrará la historia de cada uno de los cuadros a medida que se va realizando el recorrido.



El gran plus aparece con la proyección de las sesiones de muchas de las fotos que se ven en la muestra, gracias a la costumbre de Mick Rock de filmar esas jornadas en cintas de 35 milímetros, rescatadas para esta ocasión.

"Por personalidad, Mick Rock no era un tipo sumiso que sacaba la foto y no intervenía. Él se involucraba muy activamente con el maquillaje, la ropa, las poses. Era un socio creativo, no sólo un fotografo", resumió Alderete, quien contó que la idea de esta muestra no guarda relación con el éxito de la biopic hollywoodense, sino que se originó en 2017 a partir del libro "Classic Queen", con más de 300 imágenes de la banda.

La labor de Rock con la banda surgió cuando fue convocado por el propio Mercury, quien quería plasmar la imagen de la banda, luego de ver el trabajo realizado por el fotógrafo en la época en que David Bowie se presentaba ante el público bajo el ropaje de su alter ego Ziggy Stardust.

"Desde un principio, aquella tarde soleada de otoño en 1973 cuando nos conocimos, Freddie me dijo que estaban destinados al éxito. Aún eran completamente desconocidos y yo no tenía idea de cómo sonaban, entonces me hicieron escuchar su música y reconocí de una vez de donde venía su confianza", cuenta el fotógrafo en un texto publicado en el catálogo de la muestra. Y añade: "Esto era algo especial, fue una seducción rápida y muy potente. Yo ya estaba preparado para una seria explosión de rock and roll".