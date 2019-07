Pampita contó cómo descubrió la infidelidad de un ex

Pampita contó que debió jugar a "ser una detective" cuando un ex le mandó un extraña selfie en la que sacaba la lengua. En su programa "Pampita Online", Net TV, la modelo contó que le llamó la atención el gesto de este hombre y que se puso a investigar.

Si bien no quiso contar de quién se trataba, podría haber estado entre algunos de los novios famosos de la modelo, estruvo casada con Martín Barrantes y Benjamín Vicuña. Y, luego en pareja con Nacho Viale, Pico Mónaco y Polito Pieres.

"Tenía un novio en un momento que me mandaba selfies. En un momento me manda una foto sacando la lengua. Así que busqué ticki, ticki a la ex de ese novio y justo ese día había puesto en Instagram una foto con el mismo gesto", contó.

"Ese mismo novio me había comprado una pulsera divina en Tifany y tiempo después veo a esta chica que le había comprado la misma. ¿Ese día compró dos o tuvo el morbo de ir a comprarle la misma?", se preguntó la modelo.

Luis Piñeyro, panelista del ciclo, le preguntó si este ex ea conocido y Pampita contestó que no con una pícara sonrisa.