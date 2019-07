Cande Tinelli aseguró que volvió a vivir con su padre por la crisis económica

Raramente da entrevistas, pero con sus últimas declaraciones generó una enorme polémica. Candelaria Tinelli estuvo invitada en la radio Vorterix y criticó al gobierno de Mauricio Macri.

Cuando uno de los conductores le preguntó a Lelé si vivía sola, la joven los sorprendió con su respuesta: "Vivo con mi familia, con mi hermano y con mi viejo. Llegué a vivir sola un mes, después llegó la ‘macrisis’ y alquilé mi departamento por dos años. Ahora me vuelvo a vivir ahí. Como dice mi mamá 'por la plata baila el mono'".

Luego de sus declaraciones, las redes sociales explotaron contra la hija de Marcelo Tinelli por sus dichos. "Cande Tinelli vuelve a la casa de Marce y tienen que dormir con todos sus hermanos en la misma habitación, no se lo deseo a nadie", escribió un tuitero con ironía, y otra agregó: "La hija de Tinelli dijo que no vive sola porque, atentis, vivió sola un mes y macrisis. Tenés un departamento, Candelaria, y decís que no vivís sola por macrisis".