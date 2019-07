Vicky Xipolitakis bautizó a su hijo Salvador en el Mediterráneo y Marley fue el padrino

El domingo, Vicky Xipolitakis ofició de coconductora de Por el Mundo y se divirtió con Marley en un crucero por el Mediterráneo. Claro que la mediática no viajó sola: su hijito Salvador (6 meses) también fue de la partida.

De hecho, uno de los momentos más especiales del ciclo fue cuando Vicky y Marley realizaron un ritual a orillas del mar en Mallorca a modo de “bautismo” de Salvador.

“Los padrinos en Mallorca bautizan a los nenes poniéndoles los pies en el agua. Así que quiero que seas su padrino de mar. Gracias, Mar…Ley”, explicó con su humor característico Vicky.

Antes, contó por qué el conductor era el elegido para ser el “padrino de mar” de su hijo, fruto de su amor con Javier Naselli: “Es especial para los tres porque fuiste la primera persona que se enteró de que yo iba a ser mamá en el lugar que yo pedí ser mamá. Me inspiraste, me diste mucha confianza y no podía dejar pasar una noticia tan feliz, así que quiero que seas el padrino”, aseguró Xipolitakis recordando que anunció su embarazo en otra emisión de Por el Mundo en Grecia.

Acto seguido, los dos apoyaron los piecitos de Salvador en la orilla: “Estás bendecido. Ahora espero que te portes mejor”, cerró con humor Vicky.