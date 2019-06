Pampita contó la historia del famoso actor de Hollywood que le dijo que no

Pampita recibió en su programa al actor Leo Sbaraglia, con quien charlaron sobre diversos temas, aunque un nombre terminó desencadenando la inesperada historia contada por la conductora.

En Pampita Online, el actor recordó la película que filmó junto a Robert De Niro y aseguró que deseaba sacarse una foto con él, sin embargo le dio vergüenza y no lo hizo. Ante esto, la modelo contó que el famoso actor de Hollywood se negó a fotografiarse con ella.

“No le pidas, porque yo le pedí y me dijo que no. No le gusta”, lanzó Pampita y rápidamente Sbaraglia concluyó: “¿De verdad? Uy, menos mal que no se la pedí… ¡Tuve intuición!”.

Sbaraglia y De Niro compartieron elenco en la película Luces Rojas, que pese a no haber sido un gran éxito, aportó una gran experiencia para el actor argentino codeándose con grandes colegas.