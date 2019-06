La sorpresiva declaración de Gastón Soffritti luego de su separación

Después de un año y medio juntos, Gastón Soffritti y Stefanía Roitman anunciaron su separación. Sin embargo, a pesar de que la actualidad sea otra, el actor no descartó nada para el futuro.

En diálogo con la revista Gente, desde Punta del Este, dijo que la separación fue “de común acuerdo. Sentíamos que en este momento no teníamos tanto tiempo para nosotros, ya que priorizábamos nuestras carreras y otras cuestiones”.

En ese sentido, el actor dijo: “No cortamos del todo. Eso nunca me había pasado, que esté todo bien después de cortar un noviazgo… ¡Es un placer! Ella es una persona excelente, que quiero tener siempre en mi vida“.

Por ese motivo, no descartó un posible retorno: “Yo podría volver en cualquier momento. No cerramos ninguna puerta. El amor no desapareció, sino que en este momento se transformó en esto. Más adelante puede ser que volvamos, o que cada uno encuentre otra cosa. El tiempo lo dirá…”.

A su vez, Gastón Soffritti expresó cómo se siente en esta etapa de soltería, en donde también aprovecha para jugar mucho al golf y al póker, dos de sus pasiones.

“Cuando estoy soltero me dedico mucho al trabajo y me meto en locuras. Sin ir más lejos, una de las últimas veces que anduve solo me fui a Nueva York, compré la obra Sexo con extraños y la monté en la avenida Corrientes. Cuando tenés disponibilidad absoluta para viajar sin preguntar…”, aclaró.

Y confesó que no vio si le llegaron muchos mensajes por redes sociales: “Todavía no tuve tiempo de espiar el Instagram. Además, honestamente, no estoy en ese plan”.