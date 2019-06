Gianinna Maradona sufrió un percance con su hijo después de ver a la Selección...¿y el Kun no la ayudó?

Gianinna Maradona superó un gran obstáculo personal para hacer feliz a su hijo, Benjamín. Viajó con él a Brasil para el partido que la Selección argentina disputó contra Qatar en Porto Alegre, en el que el Kun Agüero marcó el gol que selló el triunfo celeste y blanco.

La diseñadora y el jugador mantienen un vínculo correcto pero distante pero según contó, ella decidió priorizar la alegría de su hijo y la posibilidad de poder impartirle al niño una valiosa enseñanza de "amor hacia los propios" antes que sus conflictos con su ex y su familia, un gran foco de discordia.

Al parecer, fue una gran experiencia para madre e hijo. Gianinna señaló que el nene estaba desbordado de felicidad de poder ver a su papá en acción, y también algo nervioso. "¡Qué lindo es verte tan gigante! ¡Me guardo para siempre ese abrazo y tus gracias en el oído!", escribió la hija del Diez en un posteo en el que reflexionó sobre la aventura.

Sin embargo, la noche no terminó bien arriba. Gianinna y Benjamín quedaron "varados" a la salida del estadio Arena do Grêmio, y sin posiblidad de conseguir traslado al hotel, la hermana de Dalma tuvo que pedir auxilio a una amiga. El nene se portó muy bien durante toda la odisea. "Gracias por bancarte las mil horas de caminata, la incertidumbre de no conseguir taxi para volver, el no quejarte ni una vez de que yo quien debía saber para donde ir, no tenía la menor idea".

Llama la atención que Agüero no hubiera gestionado los arreglos necesarios para el traslado de su hijo al hotel, ya que las familias de los jugadores suelen movilizarse en grupo. En una segunda story, la diseñadora parecería estar mandándole un palito a su ex por este tema. "Decí lo que quieras, total sos lo que hacés", escribió. ¿Les suena a chicana?

Además de su hijo, el Kun tuvo el apoyo de otro gran amor, su novia Sofía Calzetti. La chica está instalada en Brasil desde el primer partido de la Copa América y disfrutó el encuentro desde una ubicación premium junto a su hermano, el músico Federico Cal.