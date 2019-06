Marcelo Tinelli cambió las reglas del Bailando y sorprendió a todos

Marcelo Tinelli sorprendió a todos con un contundente cambio de reglas en el Bailando 2019. Este lunes, tras el duelo de Pop Latino el conductor informó la sorpresiva decisión.

Tras la sentencia y el duelo del último ritmo, Leticia Bredice junto a Fernando Bertona y Luciana Salazar con Gonzalo Gerber quedaron sometidos a la votación del público. Sin embargo, por falta de tiempo, la eliminación quedó pendiente para ayer, lunes.

Este lunes cuando todos esperaban la segunda eliminación del concurso de baile de Showmatch, se anunció un cambio radical en las reglas de juego: no serían eliminadas ni Leticia ni Luciana.

¿El motivo? La producción decidió que en los próximos días entrarán al certamen de baile entre 8 y 10 parejas nuevas. Motivo por el cual el conductor juzgó que “sería injusto” que se eliminara a Leticia o a Luciana y que en unos días, ellas vieran desde sus casas a nuevos participantes incorporándose al certamen.

Así las cosas, al no haberse concretado la nueva eliminación, siguen 15 parejas en competencia con chances de convertirse en campeones de Bailando 2019. Ellas son:

1) Julián Serrano y Sofía Morandi.

2) Charlotte Caniggia y Agustín Reyero.

3) Fede Bal y Lourdes Sánchez.

4) Flor Vigna y Facundo Mazzei.

5) Hernán Piquín y Macarena Rinaldi.

6) Silvina Escudero y Johnny Lazarte.

7) Sofía Pachano y Dan Breitman.

8) Flor de la V y Gabo Usandivaras.

9) Florencia Torrente y Nacho Saraceni.

10) Griselda Siciliani y Nico Villalba.

11) Mora Godoy y Cristian Ponce.

12) Karina La Princesita y Damián Garcia.

13) Lola Latorre y Facundo Insúa.

14) Leticia Bredice y Fernando Bertona.

15) Luciana Salazar y Gonzalo Gerber

Por otro lado, Marcelo le consultó a Luciana Salazar si su desmayo tras el duelo de Pop latino había sido cierto, porque hubo quienes sospechaban que simplemente había fingido. “Yo nunca dije que me había desmayado, eso lo dijeron los medios -planteó Luli-. Yo tuve un mareo y me bajó la presión. Y hoy, el doctor Furman, me dijo que tengo desplazada la primera vértebra”.

Aún en carrera, las dos parejas que habían ido al teléfono ahora se preparan para bailar Salsa de a tres. Luciana Salazar y Gonzalo Gerber lo harán junto a Diego Ramos mientras que Leticia Bredice y Fernando Bertona tendrán como invitada a Laura Esquivel.