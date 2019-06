“La Chilindrina” realizó una impactante revelación sobre la relación de Florinza Meza con “Chespirito”

La actriz mexicana María Antonieta de las Nieves (68), conocida por todos por su trabajo como “La Chilindrina” en “El Chavo del 8”, brindó una entrevista en las últimas horas y despertó un auténtico revuelo.

En diálogo con TV Notas, la intérprete, brindó detalles sobre la relación entre Roberto Gómez Bolaños y Florinda Meza.

“Está el caso de Ramón (Valdés), que después de regresar, prefirió irse, ya que Florinda llegó a lastimar a muchas personas del equipo, desde directores, camarógrafos, hasta directores de cámaras; les gritaba que no eran nadie y que no sabían su trabajo. Era muy prepotente y Roberto no hacía nada porque estaba cegado por ella y entendía sólo lo que ella decía”, aseguró “La Chilindrina”.

Así misma aseguró sobre su exjefe: “Roberto se dejaba influenciar muy fácil; de repente ya no me dejaba ver ni hablar con su esposa Graciela; fue un duro golpe para mí, pues la veía como una segunda madre”.

Al momento de ser consultada por cómo recibió la noticia del romance entre “Chespirito” y “Doña Florinda”, la también locutora reveló: “Me cayó de sorpresa, pero te voy a decir algo: dos semanas antes de que nos diéramos cuenta de la relación con Florinda, él estaba perdidamente enamorado de una mujer hermosa, era una jovencita que no era actriz y que tendría unos 20 años, mientras que Roberto ¡más de 40!; sin embargo, al final la muchacha le dijo que no, cosa que le deprimió muchísimo, y Florinda entró para consolarlo”.

Cabe recordar que María Antonieta de las Nieves comenzó a trabajar con Gómez Bolaños en diciembre de 1968 con “Los supergenios de la mesa cuadrada”.