Soledad Pastorutti opinó sobre el desafortunado aplauso de Mirtha Legrand para Los Nocheros

Este domingo, Soledad Pastorutti (38) fue una de las invitadas del programa de Mirtha Legrand (92) que escuchó a la diva pedir un aplauso en apoyo a la familia de Mario Teruel (56), líder de Los Nocheros, cuyo hijo Marco Lautaro (27) fue acusado de violar a una menor de edad en Salta.

El gesto de la conductora indignó a miles de televidentes que se volcaron a las redes sociales para expresar su furia. Hasta el propio Nacho Viale (38) reconoció horas más tarde "que el aplauso, quizá no correspondía" y hasta que había quedado raro.

En ese sentido, la Sole opinó al respecto en diálogo con Los ángeles de la mañana (El Trece, a las 10.30) y coincidió con el productor y nieto de Mirtha al asegurar que "a lo mejor el aplauso no era lo correcto en ese momento".

"Yo soy amiga de la familia Teruel desde hace años, de compartir la música. No conozco a... ni siquiera sé cómo se llama la persona que está ahora con el problema", comenzó diciendo la cantante ante las cámaras del ciclo conducido por Ángel de Brito (42).

Y apuntó: "Me solidarizo con la chica y con la familia, porque si hay algo que yo no puedo admitir, que me duele mucho, es este tipo de violencia, este tipo de situaciones. Si en una película pasa una situación así la cambio, porque no me entra en la cabeza, no puedo, no lo soporto y me duele muchísimo".

En cuanto a la familia de músicos envuelta en este escándalo, la también compositora habló de "momentos difíciles" e indicó que "a veces hay cosas de alrededor que te salpican y te manchan".

"Pero por otro lado también sé que están pasando momentos difíciles sus familiares. Lo digo en primera persona, yo soy una artista, una trata de hacer las cosas bien y a veces hay cosas de alrededor que te salpican y te manchan, eso no lo podés manejar", explicó La Sole.

Y cerró: "Así que yo me solidarizo con Mario, con toda la familia. O sea, es difícil tratar este tema. Es re difícil para quienes hemos tenido una relación cercana. Yo les mandé un mensaje de fuerza y después, bueno, que la Justicia se encargue de hacer lo correcto".