Luciano Castro reveló la actitud de Juan Darthés que lo decepcionó

Luciano Castro cuestionó la actitud de Juan Darthés de abandonar el país cuando el actor decidió irse a Brasil luego de ser denunciado por la actriz Thelma Fardin, quien acusó que el actor la violó durante la gira de Patito feo en Nicaragua, en el año 2009.

Los actores formaron parte de diferentes elencos de la productora Pol-ka, el último de ellos hace tres años cuando trabajaron en la ficción Los ricos no tienen permiso, y desde entonces generaron una relación de amistad.

“Si yo tengo la verdad, no me voy a ir a ningún lado. Me quedo acá y hago cadena nacional las 24 horas puteándote y diciéndote: ‘Aclará lo que dijiste'”, dijo Castro que confesó que se sintió sorprendido por la decisión de Darthés de abandonar el país.

“Eso fue lo que más me hizo ruido de Juan. Que se haya ido, sinceramente. Lo hablé con él, por eso lo estoy diciendo”, dijo el padre de Fausto y Matías Castro, aunque evitó dar detalles sobre la conversación.

Más allá de la decisión que tomó Darthés, Castro evito hacer una valoración personal sobre la decisión del artista. “Cada uno hace lo que puede con su vida y lo mejor que puede. Todos erramos y nos equivocamos. El tema es tener las pelotas, hacerse cargo y salir adelante. En la vida no hay mucho misterio más que eso”, consideró.

Recientemente, en diálogo con el periodista Jorge Rial, el abogado de Darthés, Fernando Burlando, afirmó que el artista tomó la decisión de no volver a la actuación.