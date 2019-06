El incómodo momento que pasó el novio de Pampita en los Martín Fierro

Luego de la entrega de los Martín Fierro 2019 en el Hotel Hilton de Puerto Madero llegó el momento del análisis y las anécdotas que dejó la fiesta que premia a lo mejor de la TV.

En la edición de este lunes de Los Ángeles de la Mañana, Yanina Latorre dio a conocer el incómodo momento que pasó Mariano Balcarce, el novio de Pampita.

“Esta figura es la señora Pampita Carolina Ardohain, que puso como condición ir con el novio. Le dijeron todo que sí, nunca le dijeron que era en la mesa de Marcelo (Tinelli)”, reveló la “angelita”.

La integrante de Polino Auténtico contó que “ella llegó muy contenta por el chico, ella no se aseguró, y le dijeron ‘no mamita vos te sentás, el chico va al fondo'”.

“Es una situación muy incómoda para el chico”, aseguró Latorre luego de dar a conocer lo que pasó cuando la jurado de Showmatch intentó sentarse con su pareja en la mesa de la productora La Flia.

El momento de mayor tensión durante la gala llegó cuando el presidente de APTRA, Luis Ventura, irrumpió en el escenario para pedir disculpas por los olvidos entre los nombres homenajeados en el In memorian.

“Cuando se cometen errores me parece que es bueno saber asumirlos. Hemos tenido algunos olvidos. No fueron humanos sino que obedecen a una máquina que no respondió a las indicaciones. Errar es humano pero asumir el error es honesto“, dijo a modo de justificación.