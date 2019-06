Joaquín Furriel opinó sobre Eduardo Cruz, el nuevo novio de Eva de Dominici

En agosto del 2018 se confirmó la ruptura de Eva de Dominici (24) y Joaquín Furriel tras dos años y medio de relación. Pasó menos de un año y la actriz está en pareja con Eduardo Cruz, el hermano de Penélope Cruz y están esperando un hijo (está confirmado).

El actor estuvo hablando en el programa de Pampita y obviamente le preguntó sobre su relación actual con Eva. "Dicen que está embarazada", dijo la modelo. "Dicen eso" contestó -discreto- Joaquín.

"Si ella es feliz con eso, me gustaría que sea cierto que está embarazada", confesó y luego detalló: "Eva decidió vivir en Los Ángeles hace un tiempo. A Eduardo lo conozco porque tenemos amigos actores en común y él vive en esa ciudad, y eso ya me pone feliz porque ella está allá. Me hablaron muy bien de él también, sé que es un pibe bárbaro y eso me pone contento".

"¡Que buen ex novio que sos!" gritaron todas en el piso del programa.

"Se termina, se termina. Cuando terminé, terminé. Hay buena onda", concluyó el actor.