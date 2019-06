La felicidad de Del Potro al hablar de su romance con Jujuy Jiménez: "Estamos bien; me trajo suerte en Roma"

El flechazo entre Juan Martín del Potro (30) y Sofía "Jujuy" Jiménez (28) se dio a mediados de noviembre en un boliche porteño, pero fue recién en mayo que la relación se afianzó. La presencia de la modelo en el palco vip del Abierto de Roma, alentando al tenista, fue la confirmación del vínculo entre ellos, tal como lo reconoció Jujuy al regresar a Buenos Aires: “Desde que nos conocimos con Juan aquella vez hubo buena onda siempre. Pero como yo me fui a Carlos Paz y él siguió con sus viajes, todo estaba medio ahí… Ahora me invitó y buena onda, fui. Todo bien, no hay mucho más para decir. (…) Estamos ahí, tratando de ver qué onda. Conocernos bien. No sé qué pasará más adelante”.

Comprometido con la gira del ATP, el tandilense regresó al país tras caer en los octavos de final de Roland Garros, y habló con Los Ángeles de la Mañana en Ezeiza. De excelente humor pese a que en las próximas semanas saldrá del top ten tras un año y medio consecutivo, Delpo bromeó estar “medio dormido” y chicaneó al periodista sobre cuánto sabía o no de tenis, y luego se refirió a Jujuy: “Con Sofía estamos bien. Me fue a ver al torneo de Roma, que también me fue bien, me trajo suerte”.

Con un guiño pícaro en su mirada, Juan Martín afirmó: “Está todo bien, gracias”. En cuanto Santiago Riva Roy comentó que “a Jujuy se la ve muy enamorada”, Delpo remató: “Pregúntenle a ella”.

Al final, ante la consulta de si estaba en pareja con Sofía, Del Potro concluyó: “No, no, no. Ya lo dijo ella, además… Déjenme que llegué después de dos meses y me quiero ir a Tandil”.