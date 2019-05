La histórica decisión de Mirtha Legrand respecto a los premios Martín Fierro

Los premios Martín Fierro del 9 de junio en el Hotel Hilton tendrán una ausencia histórica. Mirtha Legrand no podrá asistir ya que se encuentra en reposo por la operación de una brida intestinal.

El presidente de Aptra, Luis Ventura, reveló la decisión de la conductora en Involucrados.

"Mirtha me confirmó personalmente que no va a asistir a la entrega de las estatuillas de APTRA, condicionada por su tema de salud. Si bien está muy recuperada y está haciendo esfuerzos para llegar a sus programas del sábado y domingo. No irá por recomendación médica. Me dijo que está mucho mejor pero que no va a estar en los premios”, aseguró.