Pampita lanzó una frase picante sobre la infidelidad: ¿palito para la China?

Ernestina Pais estuvo de invitada a Pampita Online y, en el living del programa, conversó con la conductora sobre las infidelidades. "Creo en la lealtad más que en la fidelidad. Cuando te enterás de un cuerno primero alguien te fue desleal. Te faltó el respeto primero", opinó la ex CQC.

"¿Descubriste alguna vez que te estaban siendo infiel?", preguntó la modelo. "Es que yo me doy cuenta enseguida. En general me doy cuenta con quién van a estar mis parejas después. Porque las redes sociales son muy buchonas y, además me ha pasado de estar en un asado, donde había una amiga de una amiga, y dije ‘el día que me separe, acá va a pasar algo'", sostuvo Pais.

En ese momento, la invitada hizo una observación, que generó una reflexión por parte de Pampita. "También hay mucha cosa, que vos lo sabrás, de ‘quiero probar al que estuvo con’. A la que busca a tu ex porque estuvo con vos", sostuvo Pais. "Ah, obvio, le levantás el pedigree", añadió la diosa de las pasarelas.

"Una gran amiga mía dice ‘la admiración es la otra cara de la envidia’. Te admiro tanto que quiero ser vos. ¿Si me admirás tanto por qué te estás curtiendo a mi marido? Quieren ser tanto como vos, que terminan tomando cosas tuyas", sentenció Pais.

La modelo que asegura que en el pasado sufrió el engaño por parte de Benjamín Vicuña con la China Suárez, miró a cámara y exclamó: "Pero, ¿sabés qué? Mamita... nunca vas a ser como yo. ¡Te faltan mil años!".