El hijo del "Nochero" Mario Teruel admitió en un audio haber violado a una menor y le pidió perdón

Marcos Lautaro Teruel, hijo de uno de los integrantes de Los Nocheros, está detenido desde el miércoles acusado de violar a una menor. Su situación se complicó en las últimas horas con la difusión de un audio en el que se lo escucha reconocer un abuso sexual y le pide perdón a la víctima.

Las grabaciones fueron realizadas por la víctima, que al momento de registrar la conversación tenía 16 años. La charla con Teruel fue difundida después por Canal 7 de Salta. En ella, él admite el delito por el cual se encuentra detenido, aunque lo minimiza. "Fue una boludez", afirma.

Al parecer, no se veían desde hace años. La adolescente empieza contando que había salido con su abuela a cenar y se encontró con él de casualidad. Entonces, el hijo del popular cantante arranca con un tibio pedido de disculpas haciendo referencia al hecho ocurrido hace siete años.

"Con lo tuyo digamos, hace mucho tiempo, hace como tres o cuatro años que vengo diciendo: 'Tengo que pedirle perdón a esa pendeja porque sí, porque se lo merece'. Fue una pendejada. No puedo sacar cálculos de qué edad teníamos los dos, me entendés, entonces te quería pedir disculpas", se lo escucha admitir, sin saber que estaba siendo grabado.

Antes, Teruel le habló sobre un "escrache" que había sufrido hace un tiempo por otra joven que también denunció haber sido abusada sexualmente por él y dos amigos más. Fue a partir de eso, dice el joven, que empezó a sentir la "necesidad de sacar" también lo que había hecho en el pasado con ella.

"Fue una boludez”, sigue Teruel, en su intento por arreglar las cosas. Pero ella lo sorprendió con una pregunta inesperada. Le consultó por qué lo hizo. "No sé, era muy pendejo, no sé cuál es la respuesta de por qué lo hice. Sí sé que cuando lo hice en un momento no te gustó nada, porque me di cuenta. Eras rependeja, habrá sido hace 10 años”, fue la respuesta que ya está en manos de la Justicia.

"Como le dije a tu vieja, para vos y para ella yo estoy, para cuando quieran hablar. Para tu vieja también, ya sé que es mucho más difícil, pero tampoco me gustaría verle la cara a tu vieja y que se entere de que soy un hijo de mil puta. Porque soy mujeriego, pero tampoco siento que sea un abusador. Saber que sí lo fui, es un bajón”, concluye.

Según Teruel, cuando sucedieron los hechos ella tenía 7 años y él, no más de 17. Fue la madre de la víctima la que presentó la denuncia. Aseguró que Teruel había violado en más de una oportunidad a su hija cuando era apenas una nena. El joven fue detenido y está imputado por los delitos de exhibiciones obscenas agravadas y abuso sexual con acceso carnal.