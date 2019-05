Jimena Barón contó cuál fue la insólita exigencia de Daniel Osvaldo para convivir en Europa

Pasaron seis años desde el día en el que Jimena Barón dejó su carrera en la Argentina para irse a Italia con Daniel Osvaldo, el hombre del que se enamoró perdidamente. Pero no todo fue color de rosa en la relación. Él le hizo un insólito pedido antes de presentarla a su familia en Europa y ella accedió. Hoy se arrepiente.

En una entrevista con Martín Cirio, conocido popularmente como La Faraona, la artista recordó que aquél novio que le robó el corazón le exigió que se borrara el tatuaje con el nombre de su papá, Jorge.

"Tuve una pareja bastante 'toxiquita' que me lo hizo tapar. Ya saben quién es... antes de irme a Europa me dijo que iba a tener que hacerlo. Ya estaba claro, no tendría que haber ido. Aparte, él tenía 60 tatuajes, tenía una enciclopedia tatuada con 84 nombres. ¿Por qué me tapé el mío?”, reflexionó.

En la actualidad, Barón brilla como cantante. Arrasó con su último single, La Cobra, y palpita con ansias y emoción el lanzamiento de su segundo material discográfico. Por su parte, el exfutbolista de Boca Juniors se fue a Roma para participar del Bailando por un sueño.

Jimena y Osvaldo tuvieron su primera separación en 2015. Al llegar a su casa en un barrio cerrado de Tigre, la intérprete se encontró con el placard vacío y una desilusión amorosa que la devastó. A los pocos días aparecieron fotos de él con una rubia aspirante a estrella de rock, Militta Bora.

En 2016, después de varias charlas, se dieron otra oportunidad creyendo que habían limado las asperezas. Pero no fue así. Todo terminó en un escándalo. De ahí nació La Tonta, el primer hit de la exparticipante del Bailando 2018.