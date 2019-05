Pampita rompió en llanto por un consejo de Maru Botana sobre Blanquita: "No me siento cómoda"

Pampita y Maru Botana comparten la herida más dolorosa, aunque eligen diferentes maneras de sanar. Mientras que la modelo prefiere todavía no hablar en público de la muerte de su hija Blanca, la cocinera abrió su corazón en 2008 en su programa sobre la partida de Facundo a los pocos días del triste episodio.

Estas formas de abordar la tristeza se convirtieron en el tema central de la presencia de Maru en Pampita Online y el disparador fue una pregunta de la conductora. "¿Cómo es el dolor y poder contarlo cuando pasan los años?", quiso saber Pampita, después de que Botana comentara que un gran aliciente para ella es que sus otros hijos puedan hablar de la muerte de Facundo y celebrar su corta vida con mucha naturalidad.

"Yo todavía públicamente no lo hago nunca y digo ‘capaz en unos años’. Me quedé muy impactada de tu relato en PH Podemos hablar (las dos estuvieron invitadas en el mismo programa, en marzo) y pensé 'tal vez con los años yo puedo contar algo distinto que ayude a muchos'. Hoy todavía no. En un sentido me inspiré pensando en cómo será con los años", continuó Ardohain.

Maru recordó que se sintió obligada a contar lo que había sucedido porque siempre había compartido su vida con la audiencia. Además, en ese entonces tenía un programa en vivo, Sabor a mí, y solía llevar a Facundo al estudio. "Cuando volví no podía no aparecer y contar, fue durísimo porque habían pasado 15 días y por lo general yo aparecía en cámara para contar que estaba embarazada. Esta vez tenía que decir, 'che, falleció Facu'". Sin embargo, esa apertura le resultó "un alivio" porque recibió infinidad de demostraciones de afecto, tanto de sus colegas como del público.

En este contexto, la cocinera le aconsejó a Pampita que también se anime a expresar algo del dolor que todavía atraviesa por la muerte de Blanca. "Compartilo, te va a hacer bien. Te vas a sentir mucho más acompañada porque hay un montón de mamás que pasaron por lo mismo", señaló Botana.

Ya quebrada, Pampita confesó que no siente que sea el momento todavía, pero dijo que está en contacto con otras madres que atraviesan un duelo. "En lo privado conecto con todas y me escriben un montón, pero en lo público no me siento cómoda", cerró.

La modelo intentó cambiar el clima de la entrevista y le pidió a sus panelistas que se acercaran al centro del estudio.