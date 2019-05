El motivo por el que Cabré no quiere besar a Laurita Fernández en los ensayos de su nueva obra

Laurita Fernández (28) y Nicolás Cabré (39) además de vivir un intenso romance protagonizarán "Departamento de soltero" que se estrena hoy, y mientras que se preparan para el debut, visitaron "Morfi, todos a las mesa".

Al contar sobre la obra, Laurita reveló lo siguiente: "Voy a contar algo. Sí, hay un beso. Pero cuando estábamos ensayando, en la parte del beso sólo nos acercábamos. Entonces el director una vez nos dijo 'chicos, ¿por qué no se dan un beso?. Y le contesté 'te digo la verdad, no me los quiere dar porque dice que en los ensayos no se dan besos'. ¡Que es así, pero no hace una excepción conmigo!".

Por supuesto el actor aclaró esta situación: "Es que no me salía. Laurita me decía 'dame un beso' porque la dejaba garpando. Pero hace 30 años que trabajo, en los ensayos no hay besos. Y hasta me resultaba raro preguntarle '¿te doy un beso de mentira?'".

"En las novelas hacen como que se besan, no hay lengua, no hay nada. Entonces, él me empezó a besar como en las novelas y le digo '¡pero soy yo!', jajaja", finalizó el tema Laurita, con mucho amor.