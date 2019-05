“Jujuy” Jiménez, nuevamente enamorada: blanqueó su romance con Juan Martín del Potro

Después de estar el último viernes en el Foro Itálico, donde Juan Martín del Potro perdió ante Novak Djokovic y quedó afuera del Masters 1000 de Roma, Sofía “Jujuy” Jiménez confirmó su romance con el tandilense.

"Con Juan desde que nos conocimos aquella vez (por el año pasado en un conocido boliche de la Costanera) hubo buena onda siempre pero yo después me fui a Carlos Paz, él también con sus viajes y ahora me invitó y, bueno, fui", contó la modelo.

"Estamos ahí, tratando de ver qué onda, conocernos bien y no sé qué pasará más adelante. Fui a un viaje, acompañé, disfruté muchísimo de verlo pero ni idea qué pasará", confesó la actriz a "Los ángeles de la mañana".

"No me gusta hablar de esto. Por favor, prefiero no hablar. Y tampoco tengo mucho más para decir que eso, que me vieron y fui a pasarla bien", admitió “Jujuy”, al hablar de la primera relación que blanquea tras su separación de Guillermo “el Pelado” López.

"Hay buena onda y todo bien, como cualquier persona normal que se está conociendo y va viendo de a poco", cerró Jiménez.