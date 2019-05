El "palito" de la China Suárez ¿a Gimena Accardi y Nico Vázquez?

El vínculo entre la China Suárez, Gimena Accardi y Nico Vázquez comenzó cuando fueron compañeros de ficción en " Casi Ángeles". Su amistad era una de las más fuertes y visibles en el ambiente artístico hasta que un triste suceso ocurrió a fines del 2016: la muerte de Santiago Vázquez, hermano del actor.

A partir de eso, se notó un gran distanciamiento entre la pareja y la actriz. En su momento, Accardi manifestó: "La China (Suárez) se comportó de una forma que nosotros no esperábamos con respecto a un tema que para nosotros es muy fuerte, triste y delicado, como fue lo de Santi. No estuvo, no estuvo de la forma que lo esperábamos y de la forma en que nosotros sí estuvimos incondicionalmente con ella en las buenas y en las malas, sobre todo en las malas".

En esta oportunidad, la pareja de Benjamín Vicuña decidió responder algunas preguntas de sus seguidores a través de sus historias de Instagram y sorprendió cuando contestó la consulta de un usuario que indagó qué hacía cuando perdía una amistad.

"Las verdaderas amistades no se pierden. Perduran en el tiempo, con sus momentos buenos y malos. Lo más importante es la comunicación, para mí", expresó la actriz. ¿Palito para Gime y Nico?