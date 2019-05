El serio descargo de Antonela Roccuzzo contra Bárbara Diéz, la mujer de Rodriguez Larreta

El mundo siguió atentamente la boda de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi. Fue uno de los megaeventos más destacados del 2017, al que acudieron figuras internacionales, amigos y compañeros del crack de Barcelona y hoy, más de dos años después, un escándalo salió a la luz.

Bárbara Diez, una de las más prestigiosas wedding planners del país y esposa del jefe del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, fue la encargada inicial de organizar el evento. Sin embargo, al poco tiempo, fue desvinculada de la organización. Invitada a La noche de Mirtha Legrand, Bárbara habló del tema por primera vez. "Me llamaron para decirme que desafectaban nuestros servicios", comentó la empresaria.

Fiel a su estilo, Mirtha quiso conocer los detalles. "¿Les pareció muy alto el presupuesto?", preguntó la conductora. "No...", respondió convencida la esposa de Larreta. "¿Nunca te lo mencionaron?", insistió La "Chiqui". "No, ella y él estaban de acuerdo con los presupuestos, pero fue el papá de Messi, que se empezó a involucrar, empezó a ver las planillas, no entendía a qué se refería cada cosa. Nunca nos preguntó y dijo directamente: 'Esto no se hace, lo hacemos en el Casino'", aclaró la wedding planners encargada de grandes bodas en Argentina.

Sin embargo, Antonela Roccuzzo uso sus redes sociales para dar su versión de los hechos y desmentir a la empresaria. "Desmiento publicamente todo lo dicho por Bárbara Diez en el programa de Mirtha Legrand. Nuestra boda no fue por canje. Pagamos el 100% de los servicios prestados por cada proveedor. La desvinculacion de la empresa de Bárbara Diez fue decisión nuestra y no de mi suegro", comenzó el posteo de Antonela en Instagram.

Y continuó: "Nuestra wedding planeer fue Cecilia Trabattoni, a quien elegimos no solo por la amistad que nos une sino también por su profesionalismo. Nuestra boda fue una noche soñada que nunca olvidaremos. Hubiese preferido no tener que aclarar nada, y menos dos años después, pero no tuve otra alternativa", concluyó.