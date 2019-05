Dolores Fonzi contó la verdad sobre su salud: "Me diagnosticaron cáncer de mama y estoy curada"

Dolores Fonzi está lista para hablar en primera persona del diagnóstico que recibió hace exactamente un mes: cáncer de mama. La actriz se sometió a una mastectomía en el Instituto Alexander Fleming el 8 de mayo y su vida no corre peligro -pronto retomará sus actividades laborales. Sin embargo, según aclaró, la batalla "recién empieza" porque ahora deberá lidiar con su ansiedad, las preocupaciones y el "existencialismo".

Los rumores sobre un posible diagnóstico comenzaron a circular la semana pasada, aunque con mucha cautela porque nadie del entorno de Fonzi se animaba a confirmar la información. Ahora la actriz explicó el motivo de su silencio: "Una habla cuando puede, no cuando se espera que hable".

El 8 de Abril me diagnosticaron Cáncer de Mama. El 8 de Mayo después de someterme a una mastectomía me declararon curada. Lo cuento porque sé que puedo ayudar pero también entiendo más que nunca que una habla cuando puede, no cuando se espera que hable.