Azul Fernández, la actriz argentina elegida para ser parte del spin off de "Merlí"

La actriz Azul Fernández fue seleccionada para protagonizar Merlí Sapere Aude, el spin off de la serie catalana Merlí. Tras el final de la ficción que protagonizó Francesc Orella (en la piel de Merlí), el actor catalán Carlos Cuevas será el encargado de continuar con el legado del popular profesor.

El actor de 23 años, que en la serie interpreta a Pol Rubio, está de visita a Buenos Aires junto al director de Héctor Lozano, con quien se presentó en la Feria del Libro y allí anunciaron la incorporación de la actriz argentina que será parte del nuevo proyecto.

Según pudo saberse Azul Fernández fue elegida a través de una audición que grabó desde su casa, después de haberse preparado con un coach. Un mes después, le comunicaron que había sido seleccionada y la semana que viene viajará a Barcelona para comenzar con los ensayos de la serie que empieza a rodar a mediados de mayo y se estrenará a fin de año.

Su personaje se llamará Minerva e interpretará a una joven argentina que vive en Barcelona hace dos años y será compañera de universidad de Pol Rubio. Para ello, la actriz debió aprender catalán.

¿Quién es Azul Fernández?

Con su personaje de Bruna, y su característico pelo corto, Azul Fernández se convirtió en la revelación de Campanas en la noche, la ficción que protagonizan Calu Rivero, Esteban Lamothe y Federico Amador.

La actriz es hija única, su padre tiene un emprendimiento de cerveza artesanal en nuestra ciudad y ella hace seis meses se fue a vivir sola. "Me gusta cocinar, lo disfruto, me parece divertido", contó a Teleshow en una entrevista en febrero.

Su primera clase de actuación fue a los 11 años, también hizo canto y cuando era chica su madre la anotó en danza. "Mi mamá hizo clásica y yo empecé a estudiar porque sabía que a ella le gustaba. Me re contra incentivó", destacó quien también fue parte de la película Atrevidas, de Matías César Tapia.