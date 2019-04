Los divertidos videos de la abuela de Sebastián Estevanez: tiene 92 años y la rompe en Instagram

Los seguidores de Instagram de Sebastián Estevanez no dejan de comentar los videos que el actor comparte con su abuela.

La mujer de 92 años ha conquistado a todos los seguidores del actor con una amplia sonrisa y la ternura total en su mirada cuando habla con su nieto o cuando sostiene a su bisnieta.

La "Abue", tal como la nombra Estevanez en cada uno de los videos, causa sensación en las redes sociales.

En uno de los tantos videos, la señora enseña a "elongar" a sus 92 años."Yo todos los días, cuando me levanto, tengo que hacer algo. Los movimientos de los brazos no fallan nunca. Demasiado para los 15 que tengo, ¿o no?", se la oye decir a la señora mientras mira a cámara muy simpática.

La mujer también muestra sus clases de elongación

Y la especial relación con su bisnieta, hija de Sol Estevanez.