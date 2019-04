Uruguay: entraron a robar a la casa de Susana Giménez y se llevaron dos valiosos cuadros

Una mala noticia sorprendió a Susana Giménez a la vuelta de su viaje a Australia junto a Marley: un grupo de delincuentes entró a robar a la casa que tienen en el departamento uruguayo de Maldonado y se llevaron dos valiosos cuadros, aparentemente pintados por Pablo Picasso.

El robo fue ocurrió ste miércoles en la lujosa propiedad que la actriz adquirió en Colinas de Garzón, cerca de la ciudad de Punta del Este. El asalto sucedió durante el día libre de los caseros, de acuerdo a lo informado por el sitio local Telemundo.

Aparentemente, tras acceder al interior de la casa, que estaría en venta de acuerdo a rumores recientes, a través de una ventana trasera, la recorrieron con tranquilidad y procedieron se llevaron diversos objetos de valor de la diva.

La diva habló en exclusivo con El Noticiero de la Gente y sostuvo que se acababa de enterar del robo. En tanto, Susana Giménez desmintió que en la casa había tres cuadros de Picasso. "Se llevaron muebles y electrodomésticos. Antes de irte tomaron mate", sostuvo la conductora.

"No tengo camaras de seguridad. Es tan tranquilo que no se me había ocurrido ponerlas", contó Susana en otro momento de la entrevista.