Según Jorge Rial: “Verónica Ojeda estaría embarazada de Diego Maradona”

Todos los hijos de Diego Maradona podrían volver a tener un nuevo hermanito. Esta tarde, en “Intrusos” revelaron que Verónica Ojeda estaría embarazada por segunda vez del exfutbolista.

​”Ayer en el chat de WhatsApp de Intrusos apareció una pregunta que es información. El rumor indicaría que estaría embarazada Verónica Ojeda de Diego Armando Maradona. Yo no lo podía creer”, contó Jorge Rial en su programa.

Luego, la panelista Débora D’ Amato dio detalles de la versión: “Había encuentros entre ellos anteriores de su mudanza a México. Sino no darían las cuentas. La persona que me cuenta esto me dice que están esperando que se cumpla el tiempo lógico para poder contarlo; pero que el embarazo existe. Puede fallar, por eso hablo en potencial. No tiene que ver con la convivencia actual en Sinaloa sino que viene de antes”.