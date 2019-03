Kendrick Lamar, Arctic Monkeys y Lenny Kravitz, principales atracciones de un variado Lollapalooza

El rapero Kendrick Lamar, el indie rock de Arctic Monkeys y el rock tradicional de Lenny Kravitz aparecen como las principales atracciones de la 6° edición del Festival Lollapalooza, que se lleva a cabo desde hoy, mañana sábado 30 y el domingo 31 de marzo, en el Hipódromo de San Isidro, y que se caracteriza por la gran oferta musical que promete su variada grilla.

Alrededor de un centenar de artistas se repartirán en un total de cinco escenarios, en las tres jornadas que se extenderán desde las 12 del mediodía hasta la 1 de la madrugada, en un encuentro que, además de la música, presenta una amplia gama de actividades lúdicas y numerosos puestos gastronómicos.

Establecido como el más importante festival de música a nivel internacional que se realiza en el país, el Lollapalooza destaca fundamentalmente por la amplia gama de público al que apunta, tanto a nivel etario como estilístico, lo cual se pone de manifiesto en esta edición al repasar los nombres que forman parte de la grilla.

Además de la presencia de Lamar, ganador del premio Pullitzer por su disco "Dawn", y del regreso de Arctic Monkey y Lenny Kravitz; el duo alternativo estadounidense Twenty One Pilots, el trapero Post Malone, el crooner Sam Smith asoman como las grandes atracciones del encuentro.

Desde el punto de vista de la variedad estilística, cabe remarcar la presencia de la esencia de los sonidos de la escena de Manchester con Interpol y The 1975; del rock clásico con Greta Van Fleet; del rap y el trap con la Batalla de Gallos, Paulo Londra y Wos; de la escena alternativa con Bring me the Horizon, St. Vincent y Years & Years; del famoso DJ Steve Aoki; y hasta del cuarteto cordobés, de la mano de Carlos "La Mona" Jiménez.

Esta edición del Festival también se da el lujo de contar con prestigiosos números locales y regionales, tal el caso de Fito Páez, Caetano Veloso, Jorge Drexler, Vicentico, Juana Molina y Escalandrum.

Además de los dos escenarios principales, el alternativo y otro que lleva el nombre Perry's, en homenaje a Perry Farrell, cantante de Jane's Addiction e ideólogo de este festival, habrá tal como ya es costumbre en los últimos años un espacio dedicado a los chicos, bajo el nombre de Kidzapalooza.

Por allí desfilarán, entre otros, Los Raviolis, La Banda de las Corbatas, Panceta y Los Papafritas, Rock & Walsh, Peppa Pig & Friends y Deep Roy, el famoso actor que encarnó a los Oompa Loompa en la película "Charlie y la Fábrica de Chocolates", de Tim Burton.

Como ya es una tradición, muchos de los números internacionales que participan del Festival ofrecerán conciertos adicionales en otras locaciones, tal como ocurrió anoche en Niceto Club, con la presencia de Years & Years; como sucederá esta noche con Interpol en el Teatro Vorterix y Troye Sivan, también en Niceto; y el lunes 1, en el Teatro Gran Rex, en donde actuará Greta Van Fleet.

Las puertas del Hipódromo de San Isidro abrirán a las 11.30 y se ingresará por las esquinas de la Avenida Santa Fe y la Avenida Márquez; y de la Avenida Santa Fe y Dardo Rocha, en donde habrá un estacionamiento para automóviles.

Los días que dure el Festival, la línea Mitre del Ferrocarril ofrecerá un horario extendido hasta las 3 de la madrugada, con coches que saldrán de la estación San Isidro cada 15 minutos y se detendrán en las estaciones Rivadavia y Núñez, en donde finalizará su recorrido. Por su parte, las líneas de colectivo 60, 203, 343 y 371 aumentarán su frecuencia.

El Festival Lollapalooza surgió en Estados Unidos en 1991 como un espacio para la música alternativa y llegó a la Argentina en 2014, en donde logró establecerse como el principal encuentro musical internacional de música, en donde conviven clásicos con nuevas tendencias.