La furia de Fabián Cubero porque Nicole Neumann se llevó a sus hijas de viaje sin avisar

No hay paz entre Nicole Neumann y Fabíán Cubero. La ex pareja se enfrentó ahora por un conflicto relacionado a las tres hijas que comparten: Indiana (11), Allegra (8) y Sienna (4) y si bien no hicieron declaraciones públicas, podrían llegar a Tribunales.

Lo que desencadenó el conflicto fue que Nicole organizó una escapada a Salta junto a amigas y a sus tres hijas, y lo habría hecho sin autorización de Cubero.

Si bien el viaje fue nacional y no es requisito contar con la autorización del padre, el futbolista no estaría muy contento con la decisión de su ex mujer de no notificarlo del viaje.

Si bien no hizo ningún comentario en redes sociales ni a la prensa, el equipo de Infama adelantó que Cubero está muy enojado y estaría evaluando llevar el tema a Tribunales.