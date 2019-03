BAFICI: la fiesta de los otros cines cambia, pero las grandes películas siguen

El BAFICI, el festival de cine independiente más importante de América latina, celebra desde el 3 al 14 de abril su edición número 21 con apellidos importantes entre la grilla, de Kenneth Branagh y Mia Hansen-Love a Peter Bogdanovich y Lars Von Trier, y erigiéndose otra vez como un importante muestrario del cine de vanguardia e independiente para la región.

En una conferencia realizada en la Usina del Arte donde se recordó a la fallecida productora general del BAFICI Paula Niklison, se anunciaron un porcentaje récord de estrenos en el festival para Argentina y América latina (el 33% de los filmes se verá por primera vez en la región, y el mismo porcentaje tendrá su estreno absoluto en el BAFICI), la mudanza de la sede de operaciones de Recoleta a Belgrano, y la expansión a 37 sedes, que incluirán por primera vez centros culturales independientes y bares, además de ofrecer numerosas actividades gratuitas en la vía pública, desde una maratón a recitales (tocaran Leo Garcia, Rosario Ortega y Paula Trama, entre otros) a cursos de origami y clases de baile para aprender coreografías de película.

Pero a pesar de la expansión del festival por diversas sedes porteñas y de las actividades planificadas alrededor del evento, el BAFICI achicara el volumen de su plato principal, el cine, reflejo de los tiempos que corren y de lo que asoma como un fuerte recorte presupuestario. No solo habrá menos filmes en su grilla, sino que no se editaran libros, una costumbre del festival, y, sobre todo, faltara, en ese mismo sentido, una figura central, un invitado de peso como el festival como fueron en ediciones pasadas John Waters o Nanni Moretti: Brian De Palma estuvo en los papeles pero se cayó, aunque las gestiones todavía continúan.

Aunque si vendrán a Buenos Aires para ser parte del evento varias figuras importantes para el paladar cinéfilo, como el cineasta Julien Temple, que dirigió proyectos de importantes figuras de la música como Bowie y los Sex Pistols (tendrá su retrospectiva), la actriz portuguesa Isabel Rocha, la referente del cine de explotación Christina Lindberg y la realizadora y fotógrafa austriaca ligada al activismo feminista Friedl Vom Groller.

Las películas

Ahora, aunque reducido, el cine que se mostrará en esta edición 21 del festival porteño tendrá numerosos atractivos. El BAFICI abrirá sus puertas el miércoles 3 de abril con la proyección de la última cinta de Sebastián De Caro, “Claudia”, y presentará en la clausura el documental de Nanni Moretti, “Santiago, Italia”, que hace eje en las gestiones de la embajada italiana durante el golpe de Estado en Chile.

Se proyectarán también los últimos filmes de cineastas como Louis Garrel, Peter Bogdanovich (trae un documental sobre Buster Keaton), Kenneth Branagh, Mia Hansen-Love, Carlos Reygadas, Paolo Sorrentino (se mostrará “Loro”, filme sobre Berlusconi), Peter Jackson (proyecta su documental de la Segunda Guerra Mundial), Sebastián Lelio (el cineasta de “Una mujer fantástica” presenta su segundo trabajo en Hollywood, “Gloria Bell”, con Julianne Moore), el siempre polémico Lars Von Trier, y estrenos esperados como “Vox Lux”, con Natalie Portman en un rol que para muchos debió ser galardonado, y lo nuevo de Alex Ross Perry (“Listen up Philip”) emparejado con Elisabeth Moss (“The Handmaid’s Tale”) para “Her smell”.

Como es habitual, habrá presencia de la usina platense (se presentará el corto de Santiago Reale estrenado en Berlín, “Los rugidos que alejan la tormenta”, el filme de la egresada de la UNLP Ana Fraile “Quien mato a mi hermano” y, como work in progress, el último trabajo de Manque La Banca), y, además de los rescates (una selección bien clásica este año que tendrá películas como “Cuando Harry conoció a Sally”, “El Gran Lebowski” y “Karate Kid”) y de las habituales perlas de la grilla profunda (el estreno nacional de la genial “Eighth Grade”, la nominada al Oscar animado “Mirai” y otra cinta animada, la premiada “Ruben Brandt, collector, un documental sobre la serie “Freaks and Geeks” y otro sobre “Alien”, la primera película protagonizada por “Maravilla” Martínez, “Pistolero”), habrá focos notables para la cinefilia (Paulo Rocha, Muriel Box) y la retrospectiva del cine rockero de Julien Temple con director incluido.

Las entradas estarán a la venta de forma online y en las distintas sedes del festival a partir del 27 de abril.