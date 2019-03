Del Moro competiría contra “Intratables”

Frente a los primeros indicadores de rating en alarma, por el liderazgo que, en la primera semana mostró “Argentina, tierra de amor y venganza” por sobre el culebrón turco “Mi vida eres tú”, Telefé, que no quiere ser destronado como rey indiscutido de la audiencia, ya trabaja en reforzar su prime time, y analiza una osada jugada.

Según trascendió ayer, el canal de las pelotitas comenzará a grabar esta semana “¿Quién quiere ser millonario?”, el ciclo de preguntas y respuestas que conducirá Santiago del Moro, flamante figura de la señal.

Lo curioso es la estrategia que tienen en mente los programadores de Telefé: al parecer, buscarían la alternativa para hacer que el programa de entretenimientos se emita de manera diaria, y no semanalmente como estaba previsto (al principio estaba pensado como un ciclo para los domingos a la noche).

De esta forma, Santiago del Moro debutaría en el prime time de lunes a viernes, en el horario en el que hoy se ubica “Mi vida eres tu”, con lo cual no sólo sería competencia directa de “Argentina, tierra de amor y de venganza” en El Trece sino, además, de “Intratables”, el envío de debate político de América que él logró convertir en un éxito, y del que se fue para desembarcar, precisamente, en Telefé.

El canal de las pelotitas promociona como “muy pronto” a “¿Quién quiere ser millonario?”, y anticipa que para jugar serán necesarios un participante, 15 preguntas, 3 comodines y 2 millones de pesos en juego.

Tras la salida de Santiago del Moro del exitoso ciclo nocturno de América, el canal del cubito multicolor todavía busca alguien que lo reemplace de manera definitiva.

A pesar de los buenos resultados que la conducción de Guillermo Andino le está dando al envío, desde la gerencia del canal siguen buscando alternativas. Así, entre los posibles animadores para tomar el mando del envío fueron tentados Alejandro Fantino, “El Pelado” López e, incluso, Jorge Rial.