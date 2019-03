Ulises Bueno se aleja de la música: el motivo

Ulises Bueno dio sus últimos conciertos este fin de semana y muchos no comprenden si son ciertos los rumores acerca de su alejamiento de los escenarios.

"Quiero a agradecerle a toda la gente de San Juan por el cariño inmenso que nos brindó. Y bueno hasta acá llegué", expresó días atrás en sus redes sociales dando a entender que no podía seguir cantando hasta recuperarse

Los posteos de Ulises en Instagram también dejaron en evidencia que hay muchas ganas de una transformación. Se cambió el look y sin su característica barba, publicó una foto retro con su hija recién nacida y le pidió perdón por haber sido un padre ausente.

"Feliz cumple hijita. ¿Cuántos años me perdí de verte crecer? Hoy sos casi una mujercita, pero ya no te pierdo más. Ya es hora de cambiar y madurar para tenerte por siempre. Te amo bebé, ya falta muy poquito", escribió. Su princesa, llamada Alma, se emocionó con el gesto y le demostró que no guarda ningún rencor. "Te amo mucho papi, hasta el cielo", le respondió.

Estos son todos los indicios que indican que el hermano del Potro Rodrigo se alejará de los escenarios por un tiempo, quizás, para volver con más fuerza.