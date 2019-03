El regalo de Diego Maradona a Dalma por el nacimiento de Roma

"Diego está contento ahora que es abuelo", aseguró Matías Morla sobre la llegada de Roma, la primera hija de Dalma Maradona y Andrés Caldarelli. La actriz dio a luz a la beba el martes por la noche en el Sanatorio de Los Arcos, y fue ella misma a través de sus redes sociales quien anunció el nombre de la pequeña, a la que durante todo el embarazo apodaron "La Pipita".

"Bienvenida Roma de mi corazón. Este mundo a veces es un poco extraño, pero con tu papá vamos a hacer todo para que siempre seas feliz. Gracias a todo por tan lindos deseos y tanto amor", escribió la hija mayor de Claudia Villafañe y Diego Maradona en su cuenta personal de Twitter, red social en la que tiene casi 800 mil seguidores.

Según su abogado, el actual DT de Dorados de Sinaloa, que está viviendo en México junto a Verónica Ojeda y su hijo Dieguito Fernando (seis), está feliz por la llegada de su tercera nieta. Ya es abuelo de Benjamín -hijo de Gianinna y el Kun Agüero-, Dieguito Matías -hijo de Diego Jr. y Nunzia Pennino- y está esperando la llegada de su cuarto nieto, ya que la mujer de su hijo italiano está embarazada otra vez.

"No la llamó. El teléfono lo tiene en la mano y es una decisión de él", aseguró Morla en Viale 910, el ciclo radial que conduce Jonatan Viale en La Red, y agregó: "Todos se piensan que es un títere. El contacto entre ellos está interrumpido".

El vínculo entre Diego y Dalma se rompió cuando el ex futbolista decidió quedarse en Dubai para estar presente en el partido que disputaba su equipo en lugar de viajar a Buenos Aires para asistir al casamiento de su primera hija, que contrajo matrimonio el 31 de marzo de 2018 con Andrés Caldarelli.

"Yo con Dalma tengo un amor increíble porque fue la primera, pero ella nunca habló con mi mamá. La única abuela que tenía era la madre de Claudia y tengo un puñal clavado en el corazón. La Tota me preguntaba y yo le decía: 'No, porque está trabajando en un lado, está en el otro'. Ella elegía a la mamá de Claudia por sobre la Tota y eso no se lo perdono. ¿Cómo no se va a hacer tiempo de ver a su abuela? Estamos todos locos", lamentó en enero de este año en Intrusos.

A pesar de no haber llamado a su hija para felicitarla por haberse convertido en madre, Maradona se encargó de hacerle llegar a Dalma y Andrés un regalo por la llegada de Roma. "Un oso (de peluche) y unos bombones", detalló Morla.

"Esperamos que la llegada de este bebé le traiga paz a la familia y se puedan arreglar las cosas que están muy complejas", continuó el abogado sobre la interna familiar que hay entre Dalma y Gianinna, que apoyan a Claudia Villafañe en la disputa legal que la empresaria tiene con Diego Maradona.