Matías Morla afirmó que Maradona tiene un cuarto hijo cubano: "Es como Junior, tiene los rasgos de Diego"

La puesta en marcha de la de serie biográfica sobre Diego Maradona que se encuentra en plena etapa de producción por parte de Amazon, abrió una verdadera caja de Pandora. En este contexto fue que Matías Morla reveló que el Diez se encamina a reconocer a Joana, Lu y Javielito, los tres hijos cubanos que concibió Diego, fruto de dos relaciones diferentes durante su estancia en Cuba entre 2000 y 2004.

Sin embargo, esos no serían los únicos descendientes caribeños de Maradona, tal cual reconoció el abogado y amigo del DT de los Dorados de Sinaloa. “Hay comentarios sobre otros hijos, tampoco son 10 más, pero no hay una demanda de filiación nueva”.

Ante la consulta concreta de Angie Balbiani sobre cuántos hijos más tendría Diego, Morla aclaró: “Uno más, seguro. Aparte, yo lo vi, tiene apariencia física similar a Maradona".

Intriagado, Jorge Rial indagó: “Al otro hijo que no hizo la presentación, vos lo viste”. Entonces, el letrado aclaró: “Lo vi en Varadero y es parecido, es como Diego Junior, tiene los rasgos de Diego, pero no se inició una demanda”.

Más tarde, Matías Morla contó cómo fue que se encontró al cuarto heredero de Diego Maradona: “Estaba en un hotel con Javielito y cayó (este chico) que me quería conocer, pero tuve un diálogo muy corto con él, Diego en ese caso me dijo que no conocía a la madre (de este nuevo chico)”.

Con lo cual, serían nueve los Maradona: Diego Junior, Dalma, Gianinna, Jana, Joana, Lu, Javielito, Dieguito Fernando y este chico de identidad desconocida.