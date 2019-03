Denunciaron a los Caniggia porque no pagan el alquiler hace tres años

Claudio Paul Caniggia y su esposa, Mariana Nannis, fueron denunciados por no pagar el alquiler hace tres años de la mansión que ocupan en Marbella, España.

Así lo aseguraron en “Pamela a la tarde” (América), donde el periodista Facundo Pastor dio detalles de la investigación que sacó a la luz la millonaria deuda que afrontan los Caniggia: ni más ni menos que medio millón de euros.

“Están atravesando un conflicto judicial muy serio y polémico, pero no es en Argentina”, adelantó Pastor, y continuó: “Es una investigación judicial que involucra al clan Caniggia. Vamos a ver los detalles de un expediente muy caliente que los pone en jaque a los dos. El título sería: el clan Caniggia, okupas vip”.

“Están usurpando una mansión en Marbella y esto es un escándalo judicial. El denunciante es un ciudadano inglés llamado Mike Partridge que les alquiló la mansión y quiere recuperarla”, detalló el periodista ante la inquietud de Pamela David, conductora del ciclo.

No obstante, el periodista aclaró que “esta historia se inicia en enero de 2014 cuando firmaron un contrato de arrendamiento (así se dice en España) por dos años. Es decir, venció en 2016”.

“Alquilaron la casa por cinco años y hace tres que no pagan. Por eso hay una orden de desalojo. Ellos no van a admitirlo, pero por este tema el contrato está rescindido desde 2016″. precisó el propietario inglés.

Y agregó: “Los Caniggia no me pidieron permiso para filmar en la casa. No hay dudas que eso es ilegal. Ella (por Mariana Nannis) dice que esa es su casa y eso es una burda mentira porque la casa es mía. De hecho, es mi casa de fin de semana. Ellos aparentan que la casa es de ellos y hacen uso sin poner dinero”.