Ángel de Brito reveló la charla que tuvo con Natacha Jaitt un día antes de su muerte

El periodista Ángel de Brito, habló en su programa sobre la muerte de Natacha Jaitt y contó algunos detalles sobre las últimas horas de vida de la modelo.

Cuando Natacha murió, el conductor de ‘Los Ángeles de la Mañana’ estaba de vacaciones en Estados Unidos. Al volver a su programa, habló del cariño que sentía por la mediática y aprovechó el móvil de Ulises Jaitt para contar la última charla telefónica que tuvo con Natacha, un día antes del trágico final.

Muy apenado, Ángel contó que con Natacha se conocen “hace 20 años. Me cuesta hablar en pasado porque no puedo creer que esté muerta. Sé lo que te adoraba a vos, Ulises. Siempre lo hablábamos. Ella me jodía con que tenía tres hijos, sus dos hijos de sangre y vos, que sos el hermano menor. Eras el protegido de ella”, y agregó: “Quiero decir que todos estos años estuviste cuidándola mucho. Natacha estuvo por morirse al año pasado, estuvo muy grave, internada varias veces. Esto me lo contó ella, por eso lo cuento hoy”.

Además, el periodista reveló que “ella estaba muy contenta de que había salido de esas internaciones y tenía muchos planes. Se quería ir a vivir al exterior con los chicos“.

Finalmente, De Brito dio a conocer el diálogo que tuvo con Natacha pocas horas antes de su fallecimiento: “Me contó que se quería ir a Miami con los chicos, con vos. ‘Estás en Miami, pasame datos’. Fue el día anterior u horas antes de su muerte, tenía ese plan. Me hizo chistes y me habló de un montón de cosas que ahora no valen la pena contarlas. Eran pavadas, entre nosotros, como cualquiera que habla con un amigo. La sentí como en un día normal, re bien, con planes de irse a Miami cuando pasaran todas las cosas que ella tenía en la Justicia”.