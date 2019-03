El profundo dolor de Mariana Fabbiani

Mariana Fabbiani atraviesa un momento de tristeza: luego de 15 años falleció su perro, Oringo. Laconductora de El Trece decidió expresar en las redes sociales sus sentimientos y darle una despedida a su mascota.

"Ayer partió mi querido Oringo. Gracias por estos 15 años de tanto amor y alegrías Ori! Único. Te vamos a extrañar", escribió en su cuenta de Instagram junto a una imagen de su querido compañero.

En una entrevista en 2016, Mariana había contado que su mascota debió usar ortodoncia durante seis meses. “Llego hasta el odontólogo de perros, hago contacto y el hombre me explicó que mi perro tenía bruxismo, como los humanos. Que mi perro apretaba los dientes cuando dormía, mordía mal y esto hacía que se le estuvieran moviendo los dientes, generándole una infección que lo iba a matar. Eso me dijo. Tenía mucha coherencia porque me dijo: ‘Hay una infección y la bacteria que tiene puede ir a cualquiera de sus órganos del cuerpo, ahí se le produce una infección general y el perro muere’”, había relatado en aquella oportunidad.