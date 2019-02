Los sorprendentes consejos de Jimena Barón para las nuevas botineras

Jimena Barón llevó a su diván a Alejandra Maglietti, la modelo y abogada que está en pareja con el jugador de fútbol Jonás Gutierréz. Juntas reflexionaron sobre la vida al lado de los jugadores de fútbol y, con mucho humor, compararon sus decisiones como botineras.

"Yo no me fui a vivir. Aparecí, miré un poquito, saludé, dije 'qué lindo este lugar, me encanta' y vuelta a casa", comentó Maglietti. Jimena le contestó: "Bien, nena... ¡es lo que tendría que haber hecho yo! No lo puedo creer".

"La verdad es que yo pensaba 'me encanta laburar y tengo mis cosas. ¿Y si después vuelve al toque y yo dejé todo para estar seis meses afuera?'", acotó Alejandra. Y Barón retrucó con ironía, saludando a cámara: "¡Y si! Hola, familia, cómo están?".

Maglietti, entonces, le preguntó qué consejos le daría a una nueva "botinera". "No largar todo. Y si largás, casate al toque. No, eso de ser la novia que deja todo. Bueno, por suerte salió La Tonta de ahí", aseguró sobre su primer single.

"Pero sos la novia, dejás todo y el día de mañana se toman el palo, se tatúan Roberta en el brazo y te quedás con dos ojotas y una toalla. No, eso jamás. Si dejás todo, gancho", aconsejó con mucho humor, pero mucha realidad. Incluso, el "Roberta" se refirió al tatuaje que Osvaldo se hizo de Militta Bora, con quien tuvo una relación luego de separarse.