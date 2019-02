Ernestina Pais se desligó de la polémico con su sobrino: “no lo crío yo y no lo veo”

La noticia que involucra a Federica Pais (50) por la detención de su hijo Dante Casermeiro (19), acusado de haber perpetrado varios robos, uno de ellos bajo la modalidad “motochorro”, explotó en los medios de comunicación y el debate llegó hasta las redes sociales.

Y en internet fue justamente que Ernestina Pais (46), tía de Dante, discutió con decenas de usuarios de Twitter que le hicieron llegar sus mensajes.

El extenso ida y vuelta de la periodista con sus seguidores arrancó luego de una publicación de la ex conductora de Mañanas informales. “Debido a las reiteradas confusiones aclaro: no soy Federica”, escribió y abrió el juego a una catarata de mensajes.

“Qué familia nena, ¿eh? ¿Por qué ahora no vas a hablar a Intratables? ¿De seguridad, de narcotráfico, no? Me parece que podés aportar mucho”, le escribió un tuitero y ella respondió: “Justamente dije en Intratables que el problema de los pibes es la droga, y no es mi hijo, es el de mi hermana”.

“Sé que no es tu hijo, es tu sobrino, ¿no es familia? Escucharte las veces que lo hice, el saber de la afinidad política tuya y de tu hermana con el kirchnerismo, lo crítica que sos del actual gobierno, no me da para tenerles piedad, sorry”, le respondió el hombre. Y ella completó: “¿Qué tiene que ver? No lo crío yo y no lo veo hace cinco años. Y nunca trabajé en el Estado K, te confundís de persona”.

En consecuencia, Ernestina cosechó desde la red social cientos de consultas y mensajes de apoyo, pero también chistes e insultos, luego de decir que ella no tiene nada que ver. Sin embargo, inmediatamente, en otra de sus respuestas, la ex conductora y protagonista de El show de la menopausia, deslizó: “Lo estoy ayudando pero no lo hago público”.

Entonces, siguió con su descargo en Twitter, apartándose de la situación y diciéndole a los usuarios de la red social que no hablen con ella sino con su hermana, quien horas antes había pedido “piedad” ante la difusión de la noticia en cuestión ya que Dante “solo tenía un arma de juguete” aunque después de eso, en diálogo con Intrusos, dijo que si su hijo “hizo algo, lo va a pagar”.