Y un día Serú Girán volvió por un rato y actuó en el Teatro Colón

Tres de los integrantes de Serú Girán, la banda que alguna vez fue definida como "Los Beatles argentinos", volvieron a actuar juntos cuando el bajista Pedro Aznar invitó al guitarrista David Lebón y al tecladista Charly García a recrear juntos un tema del grupo durante su show en el Teatro Colón.

El emotivo reencuentro de los ex integrantes de una banda clave en la historia del rock nacional se produjo en el marco del ciclo "Únicos", en el que Aznar aprovechó para festejar sus 35 años de carrera solista y cerrar su gira "Resonancias".

Si bien los tres músicos habían compartido escenarios en distintos shows a través del tiempo, en dúos o como trío, la última actuación formal de Serú Girán se produjo en 1992.

En el 2006, el baterista del grupo, Oscar Moro, murió como consecuencia de una úlcera hemorrágica.

La reunión de Serú Girán sobre el mítico escenario del teatro Colón, que sorprendió a una sala colmada para ver solo a Aznar, se viralizó de inmediato y causó furor en las redes.

El reencuentro comenzó a tomar forma cuando Pedro Aznar invitó al escenario a David Lebón para tocar juntos "Dos edificios dorados", un tema del primer disco solista del guitarrista, publicado en 1973.

"Cuando tenía 12 años me quedaba escuchando a la noche en la radio unas canciones mágicas y al otro día me quedaba dormido en la clase. La vida me regaló momentos con el autor de algunas de esas canciones y hasta hicimos una gira juntos", dijo Aznar como introducción para Lebón.

Un rato después, Aznar intentó continuar historiando: "La vida también me regaló tocar con...", alcanzó a decir cuando irrumpió en escena Charly García y la sala estalló en aplausos.

Clásicos de fogón

Charly y Pedro hicieron juntos un clásico de fogón, "Confesiones de invierno", el tema que dio título al segundo disco de Sui Generis, en 1973.

Tras cartón, Lebón volvió a escena y los tres juntos hicieron "A cada hombre, a cada mujer", un tema de Aznar que Serú Girán grabó en su quinto y último disco de estudio, "Seru '92", el álbum con que retornaron para actuar en el estadio Monumental.

En su primera etapa grupal, Serú Girán estuvo activo entre 1978 y 1982, tras lo cual García, Aznar y Lebón se dedicaron básicamente a sus carreras solistas, en tanto Moro participó de diversas agrupaciones (entre ellas Riff, junto a Pappo) hasta su muerte.

"Los Beatles argentinos", como alguna vez los definió Aznar, dejaron como legado cinco discos de estudio y tres en vivo, además de varias recopilaciones.