Nicole Neumann rompió el silencio tras su polémica salida de Cortá por Lozano

Tras su polémica salida de Cortá por Lozano, en medio de una ola de rumores, Nicole Neumann rompió el silencio y hasta le contestó a Ernesto Tenembaum, personaje inesperado de este nuevo escándalo.

La modelo no estuvo este lunes en el debut de Jimena Barón como conductora del programa de Telefe, en reemplazo de Verónica Lozano durante sus vacaciones.

A partir de esto, surgieron varias versiones: que había renunciado por el desembarco de Barón, que en realidad la habían echado, que solo se había ausentado… Y como si eso fuera poco, la conductora interina de Cortá por Lozano echó más leña al fuego al aire.

“¿Alguien puede contarme que pasó con la señora Nicole Neumann? ¿A qué se debe este vacío y este recibimiento extraño con esta ausencia?”, comenzó diciendo Jimena en su primer día al mando del ciclo en cuestión.

Y agregó, picantísima: “Me llegaron rumores de que no había mucha buena onda con mi reemplazo de la señora Verónica Lozano, lo cual sería muy extraño porque acá mismo en este estudio yo le hice gancho con mi ex novio”.

Finalmente, Neumann se refirió al tema por primera vez este lunes, en diálogo con Rating Cero: “No es cierto que me despidieron por el reemplazo de ella”, respondió en referencia a la llegada de Barón.

Asimismo, la ex panelista del ciclo de Telefe habló, visiblemente molesta, sobre la teoría de Tenembaum: “Lo que dijo es él poniendo en mí lo que piensa, se ve. La verdad, todavía no puedo creer la teoría de terror que tiró ese hombre. Se ve que sólo a él se le cruza por la cabeza semejante bajeza”.

“¡Nicole no se la banca a Jimena! O no se banca la situación, con un novio en el medio… Creo que además hay un poquito de prejuicio de clase de parte de Nicole hacia Jimena. Jimena no es rubia, no es alemana, no es espigada…”, había opinado el conductor de ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? .